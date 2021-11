İnsan orqanizmi üçün ən faydalı balıq elan edildi - İltihabı azaldır

Amerikada orqanizmdə iltihabi prosesləri azaldan, müalicəvi təsir edən faydalı balıq açıqlanıb.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ elmi tədqiqat institutunun alimləri yağlı balıqda olan eykozapentaen və dokozaqeksan turşusu iltihabla mübarizə aparmağa kömək edir.

Belə ki, bədəndə iltihab zərərli qidalanma, fast-fud, şəkər və s. –dən yaranır. İltihab hətta damarlarda da olur.

Alimlər təyin edib ki, bu turşular və "Omeqa-3"lə ən zəngin balıq skumbriyadır.

Məhz bu balıq ideal şəkildə iltihabla mübarizə aparır, ürək-damarları möhkəmləndirir, xolesterini azaldır.

