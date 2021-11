Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı şəhər stadionunun açılışında iştirak edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Elxan Məmmədov görülən işlər barədə dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat verib.

Daha sonra İlham Əliyev Exan Məmmədovun qoruduğu qapıya qol vurub.

