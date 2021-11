Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbədə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus helikopterlərin də böyük payı olub.

Metbuat.az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, helikopterlərimiz döyüş vaxtı böyük çətinliklərə rəğmən düşmənin texnikalarının sıradan çıxarmağı bacarıb.

Müharibə vaxtı lentə alınan və heç yerdə yayımlanmayan görüntüləri sizlərə təqdim edirik:

