Çinin ən önəmli klublarından biri olan "Hibey" futbol klubunun aşağı yaş qrupu üzrə komandalarının hamısına məcburi məzuniyyət verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb klubun işıq pulunu ödəyə bilməməsidir. Ciddi maliyyə çətinliyi yaşayan klubun yaxın zamanda fəaliyyətini dayandıracağı bildirilir.

