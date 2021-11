Türkiyə məhkəməsi Cümhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kamal Qılıncdaroğlunun 3 il əvvəl prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan barədə dediyi sözlərlə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhkəmə müxalif liderin 43 min 307 lirə təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarıb. Məlumata görə, Ərdoğan həmin təzminatı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Universitetinin İnkişaf Fonduna bağışlayıb.

Məlumata görə, vəsait tələbələrin təqaüdü üçün sərf ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.