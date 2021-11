"Kayrat" - "Qarabağ" oyununun hakimləri açıqlanıb

UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin IV turunda Qazaxıstanda "Kayrat" və "Qarabağ" komandaları arasında keçiriləcək oyunun hakimləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç Moldovadan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb. Referi Dumitri Muntyana Andrey Bodyan və Viktor Mardari laynsmanlar qismində kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə Vyaceslav Banari yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, noyabrın 4-də Almatı şəhərindəki "Ortalık" stadionunda keçiriləcək "Kayrat" - "Qarabağ" matçı Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da başlayacaq.

