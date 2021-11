Bugünə qədər 439 nəfər yeniyetmə vaksinasiyada iştirak edib.

Səhiyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, onlar arasında hər hansı ağırlaşma yaxud fəsad qeydə alınmayıb.

Qeyd edək ki, yeniyetmələrin vaksinasiyası mərkəzləşdirilmiş şəkildə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində aparılır:

"Bildiririk ki, yeniyetmələr yalnız tibbi göstəriş olduğu halda hər iki valideyinin razılığı ilə peyvənd oluna bilərlər".

