"​Apple Pay" artıq "Unibank" və "Leobank" kart sahibləri üçün ƏLÇATAN OLUR

"iPhone" və "Apple Watch" ilə ödənişin daha təhlükəsiz, əmin və məxfi yolu



Bu gündən etibarən "Unibank" və "Leobank" kart sahibləri "Apple Pay" vasitəsilə ödəmələri daha təhlükəsiz, əmin və məxfi şəkildə edə bilərlər. "Apple Pay" istifadəçiləri ödəniş kartını başqasına ötürmədən, ödəniş terminalının düymələrinə toxunmadan və nağd pulu əldən-ələ ötürmədən ödəniş etmək imkanını qazanırlar. Hər bir əməliyyatın təhlükəsizliyi "iPhone-un innovativ texnologiyaları ilə təmin olunur.

Ödənişi həyata keçirmək üçün müştəri sadəcə "iPhone" telefonunu və ya Apple Watch saatını ödəniş terminalına yaxınlaşdırmalıdır. "Apple Pay" vasitəsilə həyata keçirilən hər bir əməliyyat etibarlı qorunur, çünki istifadəçi onu Face ID, Touch ID və ya cihazın parolu ilə təsdiq etməlidir və bundan əlavə, bütün əməliyyatlarda unikal birdəfəlik dinamik təhlükəsizlik kodu istifadə olunur. "Apple Pay" ilə siz market, aptek, taksi, restoran, kafe, pərakəndə satış mağazaları və bir çox digər yerlərdə ödəmələr edə bilərsiniz.

Eyni zamanda müştərilər "Apple Pay" vasitəsilə "iPhone", "iPad" və "Mac" cihazlarına yüklənmiş tətbiqlərdə və ya Safari internet brauzerlərində açılmış saytlarda rahat və sürətli alış-veriş edə bilərlər, çünki artıq qeydiyyatdan keçməyə və qəliz formaları doldurmağa lüzum qalmır. "Apple Pay" ilə yemək və ərzaq çatdırılmasını, onlayn alış-verişi, biletləri əldə etmək və digər ödənişləri etmək çox rahatdır. "Apple Pay" həmçinin "Apple Watch" tətbiqlərindəki ödəmələr etmək üçün istifadə oluna bilər.

Təhlükəsizlik və məxfilik "Apple Pay"in əsasında durur. Siz kredit və ya debit kartınızı "Apple Pay"ə əlavə etdikdə kart nömrələri nə cihazınızda, nə də Apple serverlərində saxlanılmır. Əvəzində ona unikal cihaz qeydiyyat nömrəsi verilir, sonra o şifrələnir və cihazınızın yüksək sənaye standartlarına cavab verən sertifikasiya edilmiş “Təhlükəsiz element” çipində əminliklə saxlanılır.

"Apple Pay"i sazlamaq çox asandır. Sadəcə "iPhone"da "Wallet" (“pul kisəsi”) tətbiqinə daxil olub, + (“üstəgəl”) işarəsini basıb oradakı təlimatlara əsasən Unibank və Leobank kredit və ya debit kartını əlavə etmək kifayətdir. Kart "iPhone", "Apple Watch", "iPad" və ya "Mac" cihazına əlavə olunan andan müştəri həmin cihazda Apple Pay-dən istifadə edə bilər. Müştərilər “Unibank”ın və “Leobank”ın öz kart sahiblərinə verdiyi bonus və endirimlərdən faydalanmaqda davam edir.

"Apple Pay" barədə daha ətraflı http://www.apple.com/apple-pay/ saytında tanış ola bilərsiniz.

"Unibank" barədə daha ətraflı https://unibank.az/ saytında tanış ola bilərsiniz.

"Leobank" barədə daha ətraflı https://leobank.az/ saytında tanış ola bilərsiniz

"Unibank" KB ASC 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bankın paytaxtda və regionlarda geniş xidmət şəbəkəsi mövcuddur. 29 illik mövcudluğu dövründə uğurlu kommersiya fəaliyyəti və sosial layihələrdə iştirakına görə beynəlxalq və yerli təşkilatlar tərəfindən çoxsaylı mükafatlara layiq görülüb.

Unibank - Sənin Bankın!

