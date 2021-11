Milli Məclisdə Amnistiya aktı qəbul olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin imzası ilə “8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında” qərar layihəsi qanunverici orqana daxil olub.

