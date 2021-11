Xəbər veriyimiz kimi, İngiltərənin "Tottenhem" klubu baş məşqçi Nuno Eşpirito Santo ilə vidalaşıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yeni baş məşqçi italiyalı Antonio Konte olub.

Onun müqaviləsinin vaxtı 2023-cü ilə qədər nəzərdə tutulub.

