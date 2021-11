UEFA Konfrans Liqasının rəsmi İnstaqram hesabı “Qarabağ”la bağlı növbəti paylaşımını edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhifə Ağdam klubunun bombardiri Filip Ozobiçin fotosunu paylaşıb.

Fotoya “Qarabağ”ın bombardiri Filip Ozobiç” şərhi yazılıb.

