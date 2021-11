Erməniləri heyrətə salan əməliyyatın görüntüsü - ŞOK VİDEO

"Müdafiə Nazirliyinin internet səhifəsində "Bayraktar TB2" tərəfindən məhv edilən düşmən hədəflərinin video görüntüləri yerləşdirilib və ictimaiyyət tərəfindən izlənilib. Bu videoların birində düşmənin ən müasir "Tor-M2KM" zenit-raket kompleksinin məhv edilməsi də var".

Metbuat.az xəbər verir ki, general-leytenant, Müdafiə nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı, "Zəfər" ordeni mükafatçısı Ramiz Tahirov İTV-yə açıqlamasında bildirib:

"Həmin videoda "Bayraktar" zenit-raket kompleksini aşkarlayır və izləyir. "Tor" anqara daxil olduqdan sonra "Harop" və "Bayraktar" həmin hədəfə zərbə endirir. Anqarda olan heyət baş verən yanğını söndürməyə çalışarkən bizim "Su-25" təyyarəmiz lazerlə tuşlanan avia bomba ilə hədəfi tamamilə məhv edir".

