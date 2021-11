Qlazqoda BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə 26-cı konfransının ikinci günündə gülməli hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, moderator tribunaya dəvət edilən Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyanı “Armen Paşinyan” kimi təqdim edib.

Çıxışına başlayan Ermənistan Prezidenti soyadının Sarkisyan olduğunu deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.