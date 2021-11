Futbol üzrə Azərbaycan millisini türkiyəli mütəxəssis Okan Bruk çalışdıra bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir iddia ilə Türkiyə mediası çıxış edib.

Bildirilir ki, AFFA türkiyəli məşqçiyə 2+2 illik müqavilə təklif edib.

