Ukraynanın müdafiə naziri Andrey Taran istefa ərizəsi yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i yazıb.

Məlumata görə, nazir ərizəsini Ukrayna parlamentinə təqdim edib.

Ötən ilin mart ayından bu vəzifəni tutan Taranın səhhətində problemlər olduğu qeyd olunur.

