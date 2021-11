Ukraynanın müdafiə naziri Andrey Taran istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ali Radada hökumət nümayəndəsi Taras Melniçuk bildirib. Taran istefa ərizəsini Radaya təqdim edib.

Andrey Taran 2020-ci il martın 4-dən müdafiə naziri postunu tutur.

Məlumata görə, onun səhhətində problemlər yaranıb.

