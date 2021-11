Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi ölkənin Silahlı Qüvvələrinin keçmiş Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanın vəzifəsindən azad edilməsinin qanuni olması barədə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV-ləri məlumat yayıb.



Xatırladaq ki, 2021-ci il fevralın 25-də Qasparyan və bir neçə general Baş nazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edib. Paşinyan bunu hərbi çevriliş cəhdi adlandıraraq Qasparyanı vəzifəsindən azad edib.

