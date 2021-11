Bakıda yeniyetmə qız qaçırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 1-də paytaxtın Xəzər rayonu, Binə Sovxoz ərazisində qeydə baş verib.

Məlumata əsasən, 14 yaşlı A.L.ni (şərti ad) naməlum şəxs və ya şəxslər qaçırıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən lent.az-a bildirilib ki, yeniyetmənin qaçırılması ilə bağlı məlumat daxil olub və onun axtarışına başlanılıb.

