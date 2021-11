İstilik qiymətlərində artım olacaq? - RƏSMİ CAVAB

İstilik mövsümünün başlaması ilə əlaqədar istilik qiymətlərində dəyişiklik edilib-edilməyəcəyi məsələsinə aydınlıq gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq “Azəristiliktəchizat”ın şöbə rəisi Rafiq Əliyev məlumat verilib.

Onun sözlərinə görə, istilik qiymətlərinin artırılması nəzərdə tutulmayıb.

Hazırda əhali qrupu üzrə 1 kvadrat metr yaşayış sahəsi üzrə aylıq tarif 15 qəpik, qeyri-əhali qrupu üzrə 1 kub isidilən həcm üçün aylıq 25 qəpik, 1 qiqakalori üçün isə 30 manatdır.

Qeyd edək ki, dağlıq və dağətəyi rayonlarda noyabrın 1-dən istilik mövsümü başlayıb. Digər rayonlarda və Bakıda isə istilik noyabrın 15-dən veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.