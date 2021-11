Fəhlələr yol kənarında çanta tapdı: İçinə baxanda DƏHŞƏTƏ GƏLDİ - Naməlum qadın... / FOTOLAR

İstanbulda fəhlələr işə gedərkən qəribə hadisə ilə üzləşiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar yol kənarında çanta görüblər. Çantanı açan fəhlələr heyrətə gəliblər. Çantanın içində dünyaya yeni gəlmiş körpə olub. Dərhal hadisə barədə polisə məlumat verilib.

Qız uşağı xəstəxanaya çatdırılıb. Onun səhhəti normaldır. Məlum olub ki, uşaq yol kənarına atılmadan bir neçə saat əvvəl dünyaya gəlib.

Məlumata görə, tikinti firmasında işləyən şəxslər, çantanı yolun kənarına qoyan qadını da görüblər. Uşağın valideynləri kimlər tərəfindən küçəyə atıldığı barədə araşdırma aparılır.

