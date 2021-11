İstanbul bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlu xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, metroda internetin təbliğatını apararkən canlı yayım açıb. Lakin bu zaman əlaqə kəsilib. “Artıq metroda internet var” başlığı altında aparan təbliğat uğursuzluğa düçar olduğu üçün görüntülər internetden silinib.

Məsələ sosial media istifadəçiləri arasında böyük müzakirələrə yol açıb.

