Komadan ayılan qadın hər kəsi ŞOKA SALDI: İlk dediyi söz... - FOTO

ABŞ-ın Kaliforniya ştatında 24 yaşındakı Summer adlı qadın 2 həftədən sonra komadan ayılıb. Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində komaya düşən qadın, özünə gələndən sonra heçnə xatırlamayıb. Lakin o danışarkən hamı şoka düşüb.

Qəribəsi budur ki, qadın heç vaxt getmədiyi Yeni Zelandiya ləhcəsi ilə danışmağa başlayıb. Onun səs tonu da fərqli çıxıb. Qadının ləhvəsi o qədər fərqli olub ki, hətta ona haralı olduğuna dair suallar verilib.

Qeyd edək ki, bu, xarici vurğu sindromu kimi bilinən xəstəlikdir.

