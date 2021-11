Yaponiyada yarış atına verilən at gündəm yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, atın adını tələffüz etmək üçün “mo” hecasını 8 dəfə təkrarlamaq lazımdır - Sumomomomomomomomo. Bu, yarışı şərh edən spikerlərə də çətin anlar yaşadıb. Bəzi spikerlər atın adını deyərkən dilləri dolaşıb. 3 yaşlı at 12 dəfədir yarışlarda iştirak edir. At ilk dəfə qalib adını qazanıb.

Qeyd edək ki, Sumomomomomomomomo Yapon dilindən tərcümədə “Əriklər də şaftalılar da şaftalıdır” mənasını verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.