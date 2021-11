İrəvan TƏŞVİŞDƏ: Bu sənəd imzalanmamalıdır - Əks halda Ermənistan MƏHV OLACAQ / AÇIQLAMA

“Türkiyə planlarına “3+3” formatını erməni maraqlarını daxil edə və reallaşdıra bilməz. Bu barədə Romada Ərdoğanın yenə danışdığı regional sülh platforması kimi böyük ölçüdə Ermənistanın de-fakto suverenliyinin və dövlətçiliyinin son məhvinin proqnozudur, bu yolda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, xüsusən də Fransa və ABŞ əsl əngəl olur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Emil Orduxanyan yazıb. O bildirib ki, əslində, erməni maraqlarının daxil edilməsi və müdafiəsi heç vaxt Türkiyənin planında olmayıb. “Ermənistana qarşı tətbiq oluna biləcək hər hansı bir sənəd imzalanmamalıdır. Prezidentin beynəlxalq görüşləri Ermənistan üçün imkanlar yarada bilər. İddia olunan sənədlər üzrə ictimai narazılıq hökumətin onlardan imtina etməsi üçün qanuni əsas yaradır. ABŞ dövlət katibinin İrəvana səfəri göstərir ki, ABŞ-ın bölgəni tərk etmək niyyəti yoxdur. Bu həm də Türkiyənin Qərbin vasitəçiliyi ilə Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırmaq istəmədiyi problemdir. Səbəbi isə odur ki, bu halda öz istəklərində bir qədər təmkinli olacaq” deyə Orduxanyan qeyd edib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

