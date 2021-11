Film kimi olay: 35 il sonra öz nişanlısı ilə evləndi - Təsadüfən.../ VİDEO

35 il bundan əvvəl Kayseridə nişanlanan 55 yaşındakı Əzmi Bulut və özündən 4 yaş sevgilsi Mualla Beytül illər sonra evləniblər.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, cütlük 1986-cı ildə nişanlanıb. Lakin sonra Əzmi Bulut hərbi xidmətə yollanıb. O, məzuniyyətə gəldikdən sonra ailələr nişanı pozublar.

Bu müddət ərzində Bulut və Mualla Beytül başqaları ilə ailə həyatı qurublar. 2 övladı olan Mualla Beytülün həyat yoldaşı 17 il əvvəl vəfat edib, 3 övladı olan Əzmi Bulut isə 3 il əvvəl boşanıb. Bulut və Beytül cütlüyü isə bir müddət bundan öncə təsadüfən qarşılaşıblar. Mualla Beytül deyib ki, onlar 35 ildən sonra ilk dəfə qarşılaşarkən o, keçmiş nişanlısını gözlərindən tanıyıb. Əzmi Bulut isə illərlə sevgilisinin yolunu gözlədiyini və hazırda çox xoşbəxt olduğunu bildirib.

Bundan sonra isə övladlarının razılığı ilə cütlük 35 ildən sonra yarım qalan sevgilərini yenidən birləşdiriblər.

1986-cı il

2021-ci il

