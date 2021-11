Oman dənizində ABŞ və İran hərbçiləri arasında gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ hərbçiləri İrana məxsus neft tankerini ələ keçirməyə çalışıb. Lakin İran tərəfininin həmlələrindən sonra ABŞ-ın cəhdi uğursuz olub. Xəbəri İranın dövlət televiziyası də təsdiq edib. Gərginliyin detalları barədə əlavə məlumat verilməyib.

