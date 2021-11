Türkiyənin Bursa şəhərindəki məktəbdə şagirdlərin hərəkəti böyük rezonans yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2 şagird TikTok videosu çəkmək üçün məktəbin damına çıxıb. Şagirdlərin bu davranışı böyük etirazlara yol açıb. Onların həyatını təhlükəyə atması sakinləri hərəkətə keçirib. Sakinlər məktəb rəhbərliyindən belə hallara qarşı tədbir görülməsini tələb edib.

