Moskvada Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Sergey Narışkin ilə ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Uilyam Burns bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, toplantı zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlər və terrorizmə qarşı mübarizə müzkairə olunub.

