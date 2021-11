Onlayn iş şəraitində 36% insan günün sonunda özünü daha gümrah hiss edir

Dünya üzrə insanların yarısından çoxunun (54%) uzaqdan iş rejiminə keçdikdən sonra iş yükü artıb, 18%-də isə bu artım daha çox olub. Buna baxmayaraq, insanların 36%-nin ofis işinə nisbətən günün sonunda daha çox enerjisi qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ümumilikdə, respondentlərin 41%-i distant iş formatına keçərək özünü daha rahat hiss etməyə başlayıb. Eyni zamanda, iş yoldaşlarından uzaq düşdüyünə görə diskomfort yaşayanların payı da yüksəkdir: 36% daha çox yorulub, 33% isə özünü daha narahat hiss edir.

Qarışıq iş formatı (yarı evdən, yarı ofisdən) populyarlıq qazanmaqdadır. 2021-ci ilin ortalarına doğru dünya üzrə 45% insan bu və ya digər səbəbdən bu iş tərzinə keçib. Kaspersky uzaqdan və ya hibrid formatda işləyən hər kəsə əsas informasiya təhlükəsizliyi qaydalarını xatırladır: xüsusilə, tanımadığınız şəxslərdən gələn şübhəli linkləri açmayın, hər bir hesab üçün ayrıca mürəkkəb şifrələr yaradın və onları müntəzəm olaraq dəyişin.

“Uzaqdan iş formatı artan informasiya təhlükəsizliyi riskləri, o cümlədən, kölgə İT, yəni şirkətlər tərəfindən təsdiqlənməyən və buna baxmayaraq, əməkdaşların iş üçün istifadə etdikləri xidmətlərin aktiv tətbiqi ilə əlaqələndirilir”, - deyə Kaspersky-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Müşviq Məmmədov bildirib. “Buna görə də, əməkdaşların rəqəmsal savadlılığını artırmaq, həmçinin əməkdaşları uzaqdan işləyən təşkilatların müdafiəsinə yönəlmiş xüsusi profilaktik tədbirlər görmək çox vacibdir”.

Kaspersky əməkdaşları uzaqdan işləyən təşkilatlara aşağıdakı kiber təhlükəsizlik tədbirlərini görməyi tövsiyə edir:

