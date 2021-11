Müğənni Aygün Mahmudova ( Şükürova ) atasını itirəndən sonra ilk dəfə efirdə qonaq olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, "Həmin Zaur" verilişində qonaq olan ifaçı atasından danışan zaman göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Həmin anı əks etdirən videonu təqdim edirik:

