Bu gün məktəblərin tamamilə distant tədrisə keçirilməsi gündəmdə deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında Təhsil Nazirliyinin Ümumi təhsilin təşkili və idarəolunması şöbəsinin müdir əvəzi Orxan Abbasov deyib.

O bildirib ki, çünki məktəblərdə koronavirusla əlaqəli kritik vəziyyət yoxdur: "Əgər bu barədə hər hansı qərar qəbul edilsə, ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumat veriləcək. Bu günə olan məlumatlar vəziyyətin gərgin olmadığını göstərir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.