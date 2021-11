Bakının bütün şərtləri yerinə yetirilir: Araik Arutyunyana AÇIQ MESAJ - Artıq “artsax” yoxdur

Ötən gün Paşinyan Araiki İrəvanda qəbul edən zaman maraqlı detallar diqqət çəkib. Belə ki, görüşdə separatçı-terrorçu rejimin əski parçasının olmaması nəzərdən yayınmayıb. Halbuki, 44 günlük müharibədən öncə separatçı rejimin rəhbərliyi ilə görüşlərdə qondarma “bayraq” Ermənistan bayrağı ilə birgə qoyulurdu.

Siyasi şərhçi Asif Nərimanlı Metbuat.az-a bildirdi ki, erməni mediası Paşinyanın bununla “artsax” yoxdur mesajını verir” kimi şərh edib. Asif Nərimanlı deyir ki, görüşü ermənilərin daxili məsələsinin bir parçası da hesab etmək olardı, əgər rusların vasitəçiliyi ilə Əliyev-Paşinyan görüşünə dair gözləntilər olmasaydı. Siyasi şərhçinin fikirlərinə görə, 9 noyabr tarixində olacağı inandırıcı olmasa belə, qarşıdakı aylarda dövrdə sərhəd və kommunikasiyanın açılmasının müzakirə olunacağı masanın qurulacağı gözləntisi çoxdur.

"Bu prosesin məntiqi ardıcıllığı var. Belə ki, kommunikasiyanın açılması üçün sərhədin delimitasiyası həll olunmalı, sərhədin delimitasiyası üçün erməni qoşunların Azərbaycan sərhədlərindən xaricə çıxarılması yekunlaşmalıdır. Çünki bir ölkənin ordusu başqa ölkənin ərazisində olduğu müddətdə həmin ölkələr arasında sərhədin tanınması mümkün deyil. Üçtərəfli masanın qurulacağı gözləntiləri ilə bağlı informasiyaların yayılması fonunda bir ehtimal önə çıxır. Nikol-Araik görüşü erməni qoşunlarının çıxarılması və ondan sonrakı dövrün müzakirəsinə həsr olunub".

Asif Nərimanlı bildirdi ki, burada diqqətçəkən məqamlardan biri ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Erika Olsonun İrəvana səfərində Minsk qrupunun fəaliyyətini gündəmə gətirməsi və bu səfərdən sonra Nikolun Araiki qəbul edərək, “Qarabağın statusu” və “Minsk qrupu çərçivəsində hərtərəfli həll” haqqında danışmasıdır.

"Vaşinqtonun Minsk qrupu istəyi İrəvanın əlini müəyyən qədər gücləndirə bilər, lakin Paşinyan da anlayır ki, hansısa “status”dan danışmaq üçün əvvəlcə Moskvanın da istəyi olan proses başlanmalı və bunun üçün də məntiqi ardıcıllıq icra edilməlidir. İstisna deyil ki, Moskva görüşünün keçirilməsi üçün tərəflərin xəritə üzərində müzakirəsi ilə yanaşı, Bakının üçtərəfli razılaşmanın 4-cü bəndinin icrası yəni qoşunların çıxarılması tələbi də var.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.