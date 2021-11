Nyu- Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan fyuçers kotirovkalarının qiyməti azalıb.

Metbuat.az "Bloomerg"ə istinadən xəbər verir ki, bu saata olan göstəricilərə görə, dekabrda çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan fyuçerslərin qiyməti 1 mln. BTU-ya (British thermal unit – Britaniya istilik vahidi) görə 1,78% artaraq 5,77 ABŞ dolları təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.