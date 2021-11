“Qısa bir dövr ərzində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi nadir və aparıcı təsisatlardan birinə çevrilə bildi. Qlobal Bakı Forumu gündəlikdə olan təxirəsalınmaz məsələlərin müzakirəsinə imkan yaradacaq”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “COVID-19-dan sonrakı dünya” mövzusunda keçirilən Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edərkən deyib.

