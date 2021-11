Prezident: "Hər bir şey Ermənistanın mövqeyindən asılı olacaq"

“Biz təklif etdik ki, sərhədlərimizin delimitasiyası və demarkasiyasına başlayaq. Əfsuslar olsun ki, bu məsələ də öz cavabını tapmayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “COVID-19-dan sonrakı dünya” mövzusunda keçirilən Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edərkən deyib.

“Biz gələcəyə nəzər salmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, hər bir şey Ermənistanın mövqeyindən asılı olacaq”, - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.

