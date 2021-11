İlham Əliyev: "Biz 30-dan çox ölkəyə maliyyə və humanitar yardım etdik"

"Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi, biz 30-dan çox ölkəyə maliyyə və humanitar yardım etdik, bir sıra ölkələrə isə ödənişsiz peyvənd dozalarını çatdırdıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev VIII Qlobal Bakı Forumunun açılışında çıxış edərkən deyib.

“Həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına donor kimi 10 milyon ABŞ dolları həcmində maliyyə yardımı ayırdıq. Bu addımlar, eləcə də dünyanın aparıcı dövlətlərinin məsuliyyətli yanaşması məsələnin həllinə töhfə verə bilərdi”, - Prezident İlham Əliyev bildirib.

