O fotonun gerçək üzü: Əslində həqiqət budur - Quran kitabını cırdığı üçün... / FOTOLAR

Uzun müddət sosial mediada yayılan qəribə məxluqla bağlı həqiqət yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələnin yenidən gündəmə gəlməsinə Hollandiyada yerli sakinin muzeydən foto paylaşması səbəb olub. Məsələ burasındadır ki, sosial mediada uzun müddət müzakirə olunan iddialara görə, guya qəribə görünüşlü məxluq Quran kitabını cırdığı üçün cəzalandırılıb.

Lakin qızın meymuna çevrilməsi ilə bağlı iddiaların isə əsası yoxdur. Bildirilir ki, bu əslində heykəlin fotosudur. Heykəl isə Hollandiyadakı muzeydə yerləşir. Heykəl 2003-cü ildə hazırlanıb.

