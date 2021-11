Polşadan Belarusa İTTİHAM : "Sərhəd pozulub"

Polşa Belarusu sərhədi pozaraq silahlı hücum təşkil etməkdə ittiham edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səbəbə görə, Belarusun Polşadakı diplomatından açıqlama tələb edilib. Polşa tərəfi Belarusun bu addımının “bilərəkdən vəziyyəti gərginləşdirmək” olduğunu irəli sürüb. Polşanın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, noyabr ayının 1-də naməlum şəxslər sərhədi pozub. Belarus tərəfi isə iddiaları rədd edib.

Qeyd edək ki, Polşa tərəfi Belarusu qaçqınları Avropa Birliyinə keçməsi üçün təşviq etməkdə ittiham edir.

