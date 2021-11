ABŞ-da əhalinin 71 faizi ölkənin yalnış siyasət yürütdüyünü düşünür.

Metbuat.az xəbər verir ki, NBC News televiziyası tərəfindən aparılan sorğunun nəticəsi belə statistikanı üzə çıxarıb. Əhalinin cavablarına görə, onların 71 faizi prezident Co Baydenin siyasətini dəstəkləmir. Sorğuda iştirak edənlərin yarısı Baydenin atdığı adımların yetərsiz olduğunu hesab edir. Onlar hesab edir ki, Bayden adminstrasiyası xüsusilə iqtisadi məsələlərdə uğursuz həmlələr edir.

