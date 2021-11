ARB TV-nin “Həmin Zaur” verilişinin qonağı müğənni Nigar Şabanova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni canlı efirdən aparıcılara səslənib:

“Artıq Qaragözovayam və istəyərəm ki, hər kəs məni belə təqdim etsin. Həyat yoldaşımın soyadını daşıyıram. Aparıcılar da belə təqdim etsin”.

