Xristianlığı qəbul etdi, xəstəliyini ailəsindən gizlətdi - Klounluğu ilk dəfə Azərbaycana gətirən TANINMIŞ AKTYOR

Bu gün mərhum aktyor Fərman Abdullayevin doğum günüdür.

1. Fərman Abdulcabbar oğlu Abdullayev 4 noyabr 1954-cü ildə Şəkidə doğulub. Şəkili olduğundan ona Fərman Şəkili deyiblər. Şəki Aktyorluq Məktəbində, Gürcüstanda Mixail Tumanaşvilinin aktyorluq kursunda təhsil alıb, uzun müddət Şəki Dövlət Teatrında çalışıb. Tamaşaçılar onu ABA televiziyasında yayımlanan uşaq verilişindəki Şurum-Burum obrazı ilə tanıyıb, seviblər.

2. Klounada sənətini ilk dəfə o Azərbaycana gətirib. Tədbirlərdə, ad günü və toylarda rastlaşdığı klounlar onu görəndə ayaqlarını cütləyib, hərbi salam veriblər. Həmçinin pantomima tarixində ilk tamaşanı da Fərman Şəkili hazırlayıb. 1980-ci illərin əvvəllərində oynanılan “Dahi” adlı pantomim pyesin müəllifi olub.

3. Fərman Şəkili təyinatla Şəki teatrına gələn gənc aktrisa İradə xanımı sevir və evlənir.

4. Bakının teatr ictimaiyyəti Teatr Xadimləri İttifaqının Monotamaşalar festivalında Fərman Şəkilini “Hamlet” tamaşası ilə kəşf edir. Festivalın Qran-prisini qazansa da, ona mükafatda nəzərdə tutulan məbləği vermirlər.

5. Fərman Abdullayev rejissoru və ssenari müəllifi özü olan “Mışovul” filminə çəkilmişdi ki, bu film müxtəlif səbəblərdən ekrana çıxmamışdı. Amma efirdə göstərilən “Fransız”da da, “Yalan”da da, “Həm ziyarət həm ticarət”də də, lap elə “Sarı gəlin”də də Fərman Abdullayevin yaratdığı obrazlar bir-birindən kəskin fərqlənirdi.

6. Evdə uşaqlarına münasibəti ciddi olub. Onlara Sabirin "Hophopnamə”sini əzbərlətdirir, Motsarta, Şopenə qulaq asdırırmış.

7. Dostlarından biri də rəssam Natiq Əyyubov olub. Xəstəliyini ailəsindən gizlədən Fərman ilk dəfə sirrini dostuna açır. Emalatxanada görüşən dostlar hər dəfə iki-üç qutu siqaret çəkər, dərdləşərlərmiş. Bir gün Fərman kefsiz emalatxanaya gəlir və dostuna deyir ki, siqareti tərgit. Dostu ona baməzə cavab verir: “Neçə illik stajım var, batar axı.” Onda Fərman dostuna deyir ki, bununla zarafat etməsin, siqaret üzündən artıq onun ciyərlərində ciddi problem yaranıb.

8. Dini inancını xristianlıqda tapıb. Buna görə hətta yaxınları, tanışları tərəfindən qınanılıb. Amma o, öz inancından dönməyib.

9. Oğlu Elvin Abdulla kinorejissordur. Rejissor, prodüser, ssenari müəllifi kimi bir çox kommersiya layihələrində iştirak edib. “Xoxan”, “Hənnas” kimi filmlərin müəlliflərindəndir.

10. Fərman Şəkili 11 ay xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə apardıqdan sonra 2013-cü ildə, 58 yaşında vəfat edib. Hövsan məzarlığında dəfn olunur. Aktyorun oğlu Elvin Abdullayev atasına olan laqeydlikdən də gileylənərək deyib: “Yalnız dostları, səhnə yoldaşları onunla maraqlandılar, bu günlərdə də bizimlədilər. Nazirlikdən də maraqlanan olmadı. Bu laqeydlik bizə çox pis təsir etdi”. Həyat yoldaşı aktyorun son anlarını belə xatırlayır: “...əllərini sinəsində çarpazlayıb göz qapaqlarını sıxıb açdı. Mən anlamadım. Sən demə o “bitdi” demək istəyirmiş. Bir neçə saniyə keçmədi ki, dedilər, ruhunu tapşırıb.” İradə xanım Fərmanın ölümündən sonra nəvələrinə onun hara getdiyini belə izah edir: “Gedib Allahın yanına, şəklinin qabağında şam yandıranda sizi görür, özünüzü ağıllı aparın.”

