Əhalini təşvişə salan hadisə: Ardıcıl xəbərdarlıqlar edildi - Nə olduğunu biləndə... - FOTO

ABŞ-ın Los-Anceles hava limanı yaxınlığında baş verən qəribə hadisə ilə bağlı hələlik yekun nəticənin olmaması müxtəlif müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, avqust ayında pilotlar hava limanı yaxınlığındaminlərlə metr yüksəklikdə naməlum obyekt gördükləri barədə hava limanına ardıcıl anonslar ediblər.

Məsələyə Federal Təhqiqatlar Bürosu da qarışıb. Lakin araşdırma barədə yekun nəticə yoxdur. Pilotlar naməlum obyektin belində xüsusi qurğu ilə havaya uçan adam olduğunu irəli sürürlər. “Washington Post” qəzetinin məlumatına görə, Federal Təhqiqatlar Bürosu bu ehtimalın inandırıcı olduğunu düşünmür. Onların fikrincə bu havada uçan adam formasındakı şar ola bilər. Qeyd edək ki, bölgədə pilotlar 3-cü dəfədir oxşar hadisə ilə üzləşir.

