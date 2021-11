Bugünədək Azərbaycanda koronavirusa qalib gələnlərin sayı 501 508 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Ölkədə ümumilikdə 539 710 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, 7 182 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 31 020 nəfərdir.

