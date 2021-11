Rusiya Qara dənizə daxil olan ABŞ gəmisini izləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, ABŞ donanmasına məxsus "Mount Whitney" amfibiya komanda və nəzarət gəmisi bir neçə gün əvvəl Qara dənizə daxil olub.

Məlumata görə, gəminin manevrləri izlənilir.

