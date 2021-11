2022-ci ildə uşaqpulu VERİLƏCƏK? - Açıqlama

"Hesab edirəm ki, indiki büdcədə uşaq pulu müzakirə olunmayacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Unikal.org-a açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib.

Komitə sədri bildirib ki, uşaq pulu müavinəti verilən müavinətlərdən biridir.

"Sovet dönəmində bütün uşaqlara verilirdi. Müstəqilliyimizin ilk illərindən başlayaraq 2006-cı ilə qədər isə uşaq pulu yalnız aztəminatlı ailələrin uşaqlarına verildi. İndi isə uşaqlarla bağlı 13-ə yaxın müavinət var. Yenə də aztəminatlı ailələrin uşaqlarına uşaq pulu verilir. Həmçinin 13 istiqamətdə uşaqlarla bağlı müavinət növü vardır. O cümlədən həqiqi hərbi xidmətdə olanların, şəhid uşaqları ilə bağlı, valideyn himayəsini itirimiş, əlliyi olan uşaqlarla əlaqədar, 3 yaşa qədər uşağa baxmaqla bağlı və yaxud 1 yaşa qədər uşağa görə ayrı bir müavinətdir. Bunların hər birini saysaq, 13-ə qədər müavinət var".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.