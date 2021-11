Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Vətən müharibəsinin yaddaşlara həkk olunması məqsədilə 8 noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar silsilə xatirə pul nişanları buraxıb.

Metbuat.az-a AMB-dən verilən məlumata görə, xatirə pul nişanlarının ən böyük nominalı 500 manatdır və üzərində "Qarabağ Azərbaycandır!" yazısı əks olunub. Bundan başqa, Zəfər Günü ilə bağlı üzərində işğaldan azad edilmiş şəhər və rayonların adı əks olunan sikkələr də buraxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.