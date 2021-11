“İran nüvə danışıqlarından əhatəli nəticə əldə etmək istəyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi belə açıqlama verib. O bildirib ki, İran danışıqlar masasını tərk etməyəcək. “Sanksiyaların qaldırılması tələbimiz barədə geri addım atmayacağıq” deyən Rəisi əlavə edib ki, İran əsas prinsiplərini dəyişməyəcək.

Rəisi ABŞ-ın Oman dənizində İranın neft tankerini ələ keçirməsinə də toxunub və bildirib ki, Vaşinqton güc tətbiq etmək siyasətini davam etdirir.

