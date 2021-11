Tanınmış meyxanaçı Balaəli Maştağalı avtomobil qəzasi keçirib.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Tarix Əliyev məlumat verib.

O, bildirib ki, axşam saatlarında Zabrat körpüsündə maşını aşıb. Qəza zamanı avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Avtomobildə meyxanaçılar Ruslan və Balaəli Maştağalı olub. Aparıcı bildirib ki, onlar xəsarət almayıb.

