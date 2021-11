ÜST-dən koronavirusla bağlı həyəcan təbili: "Fevraladək..."

"Avropanın 53 ölkəsindəki mövcud yoluxma sürəti narahatlıq doğurur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa üzrə direktoru Hans Kluge deyib.

Onun sözlərinə görə, "Delta" ştamı ilə əlaqədər olaraq Avropadakı vəziyyət yenidən bir il əvvəlki kimidir: "Məni 7 ölkənin məhdudiyyətləri yumşaltmaları narahat edir. COVID-19-un artmasına reaksiya göstərmək əvəzinə, əvvəldən xəstəliyin yayılmasının qarşısını almalıyıq”.

ÜST-nin hesablamalarına görə, Avropada yoluxma bu templə davam edəcəyi təqdirdə gələn il fevralın 1-dək yarım milyon insanın COVID-19-dan ölə bilər.

