20027-ci ildə Bodrumda keçirdiyi avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən müğənni Barış Akarsunun anası Xədicə Akarsu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xərçəng diaqnozu qoyulan X.Akarsu 15 gündür reanimasiyada müalicə alırdı. O, orqan çatışmazlığından Ankara Şəhər Xəstəxanasında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Xədicə Akarsu 28 yaşlı Barış Akarsunun ölümündən sonra ağır sarsıntı keçirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.